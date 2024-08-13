В Ростове автомобиль снес знак и застрял на ступеньках

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Оганова водитель автомобиля УАЗ «Патриот» случайно сбил дорожный знак и застрял на бордюре. Очевидцы происшествия рассказали об этом в социальных сетях 13 августа.По словам очевидцев, инцидент произошёл в Октябрьском районе города. Водитель пытался припарковать свой автомобиль на возвышенности. Однако в какой-то момент машина начала движение вперёд, сбила дорожный знак и застряла на бордюре.Автор снимков уточнил, что водитель перепутал передачи и оказался в ловушке. Теперь ему придётся потратить деньги на ремонт своего автомобиля.