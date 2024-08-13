Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове автомобиль снес знак и застрял на ступеньках

В Ростове автомобиль снес знак и застрял на ступеньках
В Ростове-на-Дону на улице Оганова водитель автомобиля УАЗ «Патриот» случайно сбил дорожный знак и застрял на бордюре. Очевидцы происшествия рассказали об этом в социальных сетях 13 августа.

По словам очевидцев, инцидент произошёл в Октябрьском районе города. Водитель пытался припарковать свой автомобиль на возвышенности. Однако в какой-то момент машина начала движение вперёд, сбила дорожный знак и застряла на бордюре.

Автор снимков уточнил, что водитель перепутал передачи и оказался в ловушке. Теперь ему придётся потратить деньги на ремонт своего автомобиля.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.