Сухостой загорелся на 200 квадратах в станице Ростовской области
В станице Ростовской области минувшей ночью потушили крупный ландшафтный пожар. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.
Глубокой ночью в станице Николаевская Константиновского района загорелась сухая растительность. По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Для ликвидации пламени были задействованы две единицы техники и восемь пожарных. Пожарным удалось справиться с огнем спустя три часа. Причины возгорания устанавливаются.