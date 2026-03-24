Сухостой загорелся на 200 квадратах в станице Ростовской области

В станице Ростовской области минувшей ночью потушили крупный ландшафтный пожар. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Глубокой ночью в станице Николаевская Константиновского района загорелась сухая растительность. По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составила 200 квадратных метров.


Для ликвидации пламени были задействованы две единицы техники и восемь пожарных. Пожарным удалось справиться с огнем спустя три часа. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: Соцсети
