В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар
В Аксайском районе Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось в станице Мишкинской 7 сентября около 12:30.
По предварительной информации, в станице загорелась сухая растительность. Пламя начало быстро распространяться. В настоящее время на месте работают 18 человек и семь единиц техники.
– Пожар локализован. Площадь возгорания составляет 0,07 гектара, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ликвидация пожара продолжается.