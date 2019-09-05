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В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар
В Аксайском районе Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось в станице Мишкинской 7 сентября около 12:30.

По предварительной информации, в станице загорелась сухая растительность. Пламя начало быстро распространяться. В настоящее время на месте работают 18 человек и семь единиц техники.

– Пожар локализован. Площадь возгорания составляет 0,07 гектара, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ликвидация пожара продолжается.

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