Суд в Ростове отправил в СИЗО на два месяца подозреваемого в убийстве сына

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Александру Ведмецкому, подозреваемому в убийстве своего семилетнего сына. Заседание состоялось 1 июня.По данным СУ СКР по Ростовской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как минимум до августа Ведмецкий проведет в СИЗО.История расправы над семилетним Ильей разлетелась по всей области и стране. Утром 30 мая рыбак нашел в реке Темерник труп мальчика, спрятанный в вещевую сумку. На теле обнаружили следы насильственной смерти.По подозрению в преступлении задержали отца малыша. На допросе он сказал, что спрятал сына в сумку, когда тот был уже мертв. Если вину Александра докажут в суде, ему грозит от 8 лет лишения свободы.