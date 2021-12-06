Студента ЮФУ нашли повешенным в общежитии

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В Ростове первокурсника ЮФУ нашли повешенным. Тело Никиты П. обнаружили 8 декабря на восьмом этаже в комнате общежития, расположенного на улице Зорге, 28/2.На место ЧП вызвали медиков, но было уже поздно. Врачам оставалось только констатировать смерть.Студенты рассказали, что парень приехал в Ростов в 2021 году из Тольятти. Он поступил на первый курс факультета ИРиС (прим. - институт социологии и регионоведения).В пресс-службе ЮФУ подтвердили информацию о гибели студента.