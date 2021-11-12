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Студента ДГТУ нашли повешенным на детской площадке в Ростове

Студента ДГТУ нашли повешенным на детской площадке в Ростове
В Ростове на Сельмаше 21-летнего парня нашли повешенным. Тело Дмитрия Т. обнаружила прохожая на одной из детских площадок утром 16 ноября.

Женщина вызвала на место ЧП медиков, но тем оставалось лишь констатировать смерть. Молодой человек скончался до их прибытия.

По информации DonDay.ru, парень учился в ДГТУ. Последнее время он находился в подавленном состоянии и публиковал в социальных сетях посты о неразделенной любви.

Все обстоятельства и причины гибели 21-летнего парня предстоит выяснить правоохранителям. Напомним, за день до трагедии, 15 ноября, на детской площадке Сельмаша умер восьмилетний мальчик. Известно, что накануне у школьника была высокая температура.
Фото: соцсети.
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