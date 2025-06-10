Стали известны подробности жуткой массовой аварии на трассе Ростов — Волгодонск

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе между Ростовом и Волгодонском в Ростовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека получили травмы. Информацию об инциденте предоставили в областном управлении ГИБДД.Инцидент случился утром 10 июня в Аксайском районе. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Акцент», которому 27 лет, не соблюдал безопасную дистанцию между транспортными средствами. В результате этого его автомобиль на скорости врезался в грузовик «Даф» с полуприцепом, которым управлял 69-летний мужчина. После первого столкновения «Хендай Акцент» также задел автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 54-летний водитель.Представители дорожной полиции региона сообщили, что в аварии пострадали водитель «Акцента», а также водитель и 27-летний пассажир «Соляриса». Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.