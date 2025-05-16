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В жуткой массовой аварии под Новочеркасском погиб 53-летний водитель

В жуткой массовой аварии под Новочеркасском погиб 53-летний водитель

Трагическая смертельная аварияслучилась на дороге вблизи Новочеркасска. Инцидент произошел вечером 16 мая на трассе, соединяющей Новочеркасск и Каменоломни.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» предпринял попытку объехать транспортные средства, остановившиеся перед светофором. В процессе обгона он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ 2114», которым управлял 53-летний мужчина.

После столкновения «ВАЗ 2114» совершил наезд на автомобиль «Санкёнг», за рулем которого находился 54-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «ВАЗ 2110» и пассажир «ВАЗ 2114». Водитель «ВАЗ 2114» скончался на месте происшествия, - сообщили представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ростовской области.
Фото: госавтоинспекция ро
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