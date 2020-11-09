Стала известна личность 20-летнего парня, погибшего в аварии на Ленина в Ростове

Стала известна личность 20-летнего водителя, который погиб в ДТП с участием грузовика на Ленина в Ростове. Айк М. скончался в машине скорой помощи, после того как влетел на своей иномарке в «ГАЗель».Напомним, авария случилась утром 10 ноября. Айк вместе со своим 18-летним приятелем ехали на «Киа Оптима». По дороге в сторону Страны Советов шофер перестраивался в другой ряд и задел задним крылом «ГАЗель», двигавшуюся по встречной полосе. От сильного удара иномарку отбросило на опору ЛЭП.Иномарка после удара превратилась в сплошную груду металла, не оставив водителю шансов выжить. О погибшем парне портал DonDay.ru сообщил, что он родом из Ростова, жил с матерью и братом. Их отец умер несколько лет назад, и сыновьям пришлось стать во главе семьи в довольно раннем возрасте.18-летний пассажир иномарки был доставлен в больницу с серьезными травмами. Сейчас он находится в реанимации в коме.