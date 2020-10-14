Стала известна личность мотоциклиста, погибшего в ДТП на Северном объезде Ростова
Стала известна личность мотоциклиста, погибшего в ДТП с «ГАЗелью» на Северном обходе Ростова-на-Дону.
Андрей Носков трагически погиб в ДТП 15 октября. По данным отдела пропаганды УГИБДД по донскому региону, на Северном обходе он нарушил дистанцию и врезался в «ГАЗель», двигавшуюся навстречу. От сильного удара 31-летний мотоциклист вылетел на проезжую часть и скончался от полученных повреждений. Водитель «КамАЗа» поздно заметил тело мужчины и, не успев затормозить, переехал его.
Как сообщил DonDay, Андрей проживал в Обливском районе. в станице Кривянской. Был в браке семь лет и с супругой Еленой воспитывал двух дочерей трех и четырех лет.
Красный мотоцикл «Хонда» стал страстью мужчины. Зачастую он вместе с женой ездил на мотосъезды и вел активный образ жизни.