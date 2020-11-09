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Парень, пострадавший в ДТП на Ленина в Ростове, находится в коме

Парень, пострадавший в ДТП на Ленина в Ростове, находится в коме
Врачи борются за жизнь пассажира «Киа Оптима», пострадавшего в ДТП с грузовиком на Ленина в Ростове. Парень впал в кому и находится в реанимации в критическом состоянии.

Как ранее сообщалось, происшествие случилось 10 ноября. Водитель «Киа Оптима» перестраивался в другой ряд и случайно задел задним крылом «ГАЗель», двигавшуюся по «встречке». От сильного удара иномарку отбросило на опору линии электропередачи. Иномарка буквально впечаталась в столб, превратившись в груду металла.

Выжить водителю не представилось возможным - 20-летний шофер скончался от полученных травм. Пассажира легковушки, 18-летнего друга водителя, в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

Водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

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