Спустя семь часов в Аксайском районе потушили пожар на рынке «Атлант»



Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области



На рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области ликвидировали пожар. На тушение ушло порядка семи часов.



ЧП случилось в посёлке Янтарном на улице Индустриальной около 3 часов 20 марта. Сначала горел один торговый павильон, но через время огонь перекинулся на соседнюю постройку. В итоге оба помещение оказались разрушены. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 680 квадратных метров. На месте работали более 100 спасателей и 33 единицы техники.



Примерно в 6:30 пожар локализовали. Около 10 часов его полностью ликвидировали. Таким образом, на тушение ушло порядка семи часов. К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.



Рынок «Атлант» в Аксайском районе горел не впервые. Огонь уже уничтожал несколько его павильонов в 2017 и 2019 годах.

