В Аксайском районе на огромной площади горел рынок «Атлант»: видео



На рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области произошел крупный пожар. Происшествие случилось 20 марта около 3 часов в посёлке Янтарном на улице Индустриальной.



Сначала загорелся один торговый павильон, пожаре присвоили второй ранг сложности. Спустя около полутора часов вспыхнула вторая постройка, и ранг был повышен до №3. По оперативным данным, огонь пылал на площади 680 квадратных метров. В результате ЧП обрушились два павильона. По данным пресс-службы МЧС по Ростовской области, на месте работали более 100 человек личного состава и 33 единиц техники.



− Пострадавших в происшествии нет. Работы на месте происшествия продолжаются, − прокомментировали в спасательном ведомстве.



Около 6:30 пожар локализовали на площади 680 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

