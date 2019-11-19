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Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке «Атлант» под Ростовом

Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке «Атлант» под Ростовом
Пожар на рынке «Атлант» под Ростовом удалось локализовать. Спасатели тушат пламя в магазине для рыбаков «Три кита», расположенном в посёлке Янтарном Аксайского района. Возгорание произошло утром 21 ноября на улице Индустриальной.

Когда на пульт пожарной охраны поступила информация о ЧП, сообщалось, что площадь горения составляет 1 500 квадратных метров. Около 9:30 огонь локализовали на площади 600 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

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