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Один участок ландшафтного пожара под Ростовом удалось потушить

Один участок ландшафтного пожара под Ростовом удалось потушить
Под Ростовом-на-Дону спустя несколько часов потушили один участок ландшафтного пожара. В Аксайском районе по фронту в один километр горел камыш.

Сообщение о возгорании поступило 23 марта около 14:30.К тушению привлекали 23 пожарных и восемь единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и четыре единицы техники.

Примерно в 18 часов пожарные ликвидировали один участок пожара на площади 300 квадратных метров. Сейчас спасатели работают на втором участке. Угрозы жилым домам нет.

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