Один участок ландшафтного пожара под Ростовом удалось потушить



Под Ростовом-на-Дону спустя несколько часов потушили один участок ландшафтного пожара. В Аксайском районе по фронту в один километр горел камыш.



Сообщение о возгорании поступило 23 марта около 14:30.К тушению привлекали 23 пожарных и восемь единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и четыре единицы техники.



Примерно в 18 часов пожарные ликвидировали один участок пожара на площади 300 квадратных метров. Сейчас спасатели работают на втором участке. Угрозы жилым домам нет.