В Ростовской области спасли двух детей, оказавшихся на льдине вдали от берега



В Ростовской области спасли двух детей, оказавшихся на льдине вдали от берега. Происшествие случилось 15 февраля. Об этом рассказала представитель областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.



Детей 11 и 8 лет, находившихся на льдине посреди Таганрогского залива, увидели очевидцы. Они сразу же обратились за помощью к спасателям. На место происшествия прибыли работники поисково-спасательного подразделения.



Спасатели доставили несовершеннолетних на берег и передали медикам. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.