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В Ростовской области спасли двух детей, оказавшихся на льдине вдали от берега

В Ростовской области спасли двух детей, оказавшихся на льдине вдали от берега
В Ростовской области спасли двух детей, оказавшихся на льдине вдали от берега. Происшествие случилось 15 февраля. Об этом рассказала представитель областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.

Детей 11 и 8 лет, находившихся на льдине посреди Таганрогского залива, увидели очевидцы. Они сразу же обратились за помощью к спасателям. На место происшествия прибыли работники поисково-спасательного подразделения.

Спасатели доставили несовершеннолетних на берег и передали медикам. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

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