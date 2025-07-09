Склад алкогольной продукции сгорел при пожаре на Орской в Ростове

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В Ростове-на-Дону на улице Орской в результате пожара уничтожен склад, где хранилась алкогольная продукция. Информацию предоставил портал DonDay, ссылаясь на свидетельства работников склада.По адресу, где произошло возгорание, располагаются офисы различных компаний. Огонь полностью охватил строение под номером 31В, хотя первичный очаг возгорания был зафиксирован возле складских помещений, относящихся к зданию 31Д. Указанные здания расположены в непосредственной близости друг от друга.По словам персонала, склад алкоголя, принадлежащий компании «Мега-Дон», сначала не был затронут огнем. Сотрудники рассказали, что перед появлением пламени слышали сильный шум. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание трансформаторной подстанции, спровоцированное экстремальной жарой.Ущерб нанесен и смежному складу, в котором хранилось техническое оборудование. Согласно общедоступным сведениям, там находилась продукция фирмы, специализирующейся на поставках светового и электротехнического оборудования.