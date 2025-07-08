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Склад с бытовой техникой полыхает на Орской в Ростове

Склад с бытовой техникой полыхает на Орской в Ростове

Склад с бытовой техникой полыхает на Орской в Ростове-на-Дону. Около 60 спасателей пытаются потушить пламя, распространившееся на площадь 2 200 квадратных метров.

Согласно информации от областного управления МЧС, пожар охватил склад с бытовой техникой. Важно упомянуть, что по данному адресу также зарегистрирована компания «Евротехника», занимающаяся продажей сельскохозяйственного оборудования.

Кроме того, в этом месте расположены офисы компаний, специализирующихся на озеленении и поставке оборудования для котельных. Сильный пожар на складе отчетливо заметен из различных районов города, в том числе с проспекта Михаила Нагибина и улицы Нансена, а также из других населенных пунктов области.
Фото: Donday
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