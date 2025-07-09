Стала известна предполагаемая причина крупного пожара на Орской в Ростове

Фото: Дондей

Появилась информация о том, что, вероятно, стало причиной масштабного пожара на складе, расположенном на улице Орской в Ростове. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за взрыва трансформаторной будки, вызванного аномальной жарой. Об этом сообщает портал Donday рассказали сотрудники соседнего склада, где произошло возгорание.В донской столице температура воздуха достигла +40 градусов, а на солнце еще жарче. Не удивительно, что электромагнитное устройство не выдержало и произошел перегрев.Сотрудники склада сообщили, что рядом с их зданием находилась трансформаторная будка. Она стояла у дома на Орской, 31Д. Это здание примыкает к складу, где произошел пожар. Будка взорвалась, что стало причиной возгорания.Происшествие случилось 8 июля на складе с бытовой техникой. Огонь удалась потушить только к утру следующего дня. Пламя уничтожило 15 тысяч квадратов.