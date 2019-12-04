Сядет за мелочь: убийца в Новочеркасске украл у приятеля пакет с монетами



В Новочеркасске рецидивист украл у знакомого пакет с мелочью. Уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины возбудили 5 декабря.



Ранее он был судим за убийство и неуплату алиментов. Выйдя на свободу, новочеркассец стал проживать с женщиной, которая сдавала другую свою квартиру. Мужчина был знаком со съёмщиком и часто заходил к нему в гости. Во время одной из посиделок, когда он отвлёкся, подозреваемый взял его пакет с монетами и убежал. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.



- Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД. - Часть похищенного удалось изъять.



Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

