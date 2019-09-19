Рецидивист украл с дачи стройинструменты в Ростовской области



В Ростовской области 27-летний парень украл с дачи строительные инструменты. Случай произошёл в Новочеркасске, сообщает пресс-служба донского ГУ МВД.



Молодой человек знал, что в здании никого нет. Он вскрыл входную дверь и проник внутрь. Там он обнаружил множество стройинструментов. Злоумышленник забрал их и скрылся. Свою добычу он продал, а деньги потратил на личные нужды.



Хозяин дачи, заметив пропажу, обратился в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Ранее, как оказалось, он был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.