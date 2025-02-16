Школьник, попавший под машину в Батайске, вышел из комы

Фото: Госавтоинспекция РО

Стало известно, что 12-летний Никита, который пострадал в аварии на улице Грузинской в Батайске, наконец пришёл в себя. На протяжении недели мальчик находился в коме, о чем сообщает издание «Батайское время» со ссылкой на знакомую семьи.По данным девушки, у Никиты были серьезные повреждения таза и позвоночника. Медики на протяжении всей недели делали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. И 15 февраля мальчик открыл глаза и узнал свою семью.Напомним, что страшное ДТП произошло 7 февраля на улице Грузинской, 272Ж. Никита попытался перейти через дорогу в несанкционированном месте и попал под колеса автомобиля «Лада Гранта», за рулем которого находилась 38-летняя женщина.