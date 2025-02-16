Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Школьник, попавший под машину в Батайске, вышел из комы

Школьник, попавший под машину в Батайске, вышел из комы

Стало известно, что 12-летний Никита, который пострадал в аварии на улице Грузинской в Батайске, наконец пришёл в себя. На протяжении недели мальчик находился в коме, о чем сообщает издание «Батайское время» со ссылкой на знакомую семьи.

По данным девушки, у Никиты были серьезные повреждения таза и позвоночника. Медики на протяжении всей недели делали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. И 15 февраля мальчик открыл глаза и узнал свою семью.

Напомним, что страшное ДТП произошло 7 февраля на улице Грузинской, 272Ж. Никита попытался перейти через дорогу в несанкционированном месте и попал под колеса автомобиля «Лада Гранта», за рулем которого находилась 38-летняя женщина.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.