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Школьницу нашли повешенной в Ростовской области

Школьницу нашли повешенной в Ростовской области
Школьницу нашли повешенной в Зимовниковском районе Ростовской области. Информацию об этом сообщил Donday со ссылкой на собственный источник.

ЧП случилось 21 ноября в хуторе Камышеве. В хозяйственной постройке было обнаружено тело восьмиклассницы. На место вызвали скорую помощь. Медработники только констатировали смерть девочки.

- Смерть наступила в результате механической асфиксии, - сообщил источник DonDay.

Теперь специалисты пытаются понять, что стало причиной поступка девочки. Ведь никаких предпосылок для такого решения не было.
Фото: Ростов ру
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