В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки
В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на собственный источник.
Трагедия произошла в Зернограде еще 1 мая. Труп школьницы нашли под переходным мостом в районе железнодорожной станции.
- Следов насилия на теле не обнаружено, - сообщил портал с ссылкой на источник. - Предположительно, смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты.
Знакомые рассказали, что накануне трагедии школьница была в подавленном состоянии из-за ссоры с парнем.
Отметим, ранее девочка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.