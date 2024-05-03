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В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки

В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки
В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла в Зернограде еще 1 мая. Труп школьницы нашли под переходным мостом в районе железнодорожной станции.

- Следов насилия на теле не обнаружено, - сообщил портал с ссылкой на источник. - Предположительно, смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты.

Знакомые рассказали, что накануне трагедии школьница была в подавленном состоянии из-за ссоры с парнем.

Отметим, ранее девочка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Фото: Ростов ру
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