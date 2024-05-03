Фото: Ростов ру

В Ростовской области под мостом нашли труп 16-летней девочки. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на собственный источник.Трагедия произошла в Зернограде еще 1 мая. Труп школьницы нашли под переходным мостом в районе железнодорожной станции.- Следов насилия на теле не обнаружено, - сообщил портал с ссылкой на источник. - Предположительно, смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты.Знакомые рассказали, что накануне трагедии школьница была в подавленном состоянии из-за ссоры с парнем.Отметим, ранее девочка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.