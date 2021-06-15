В поселке Ростовской области женщину нашли повешенной

В поселке Веселый Ростовской области женщину нашли повешенной. Бездыханное тело было обнаружено в строящемся доме еще 6 июня, но об этом стало известно только сейчас.Как сообщает портал DonDay.ru, погибшая страдал тяжелой болезнью. При каких обстоятельствах наступила смерть дончанки пока остается неизвестным.На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть, а тело передали для экспертизы. Было установлено, что женщина скончалась от механической асфиксии.