Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В поселке Ростовской области женщину нашли повешенной

В поселке Ростовской области женщину нашли повешенной

В поселке Веселый Ростовской области женщину нашли повешенной. Бездыханное тело было обнаружено в строящемся доме еще 6 июня, но об этом стало известно только сейчас.

Как сообщает портал DonDay.ru, погибшая страдал тяжелой болезнью. При каких обстоятельствах наступила смерть дончанки пока остается неизвестным.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть, а тело передали для экспертизы. Было установлено, что женщина скончалась от механической асфиксии.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.