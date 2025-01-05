Последствия ночной атаки беспилотников в Ростовской области
Власти Неклиновского района опубликовали фотографии последствий массовой атаки беспилотников. Ночью 5 января над Ростовской областью были сбиты 37 дронов.
Из-за падения обломков повреждено имущество жителей Новобессергеневского сельского поселения. Были разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также повреждены автомобили. Утром специалисты начали обход для оценки ущерба.
Местных жителей предупредили, что фрагменты сбитых БПЛА могут быть опасны. При их обнаружении следует позвонить сотрудникам экстренных служб.