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Последствия ночной атаки беспилотников в Ростовской области

Последствия ночной атаки беспилотников в Ростовской области
Власти Неклиновского района опубликовали фотографии последствий массовой атаки беспилотников. Ночью 5 января над Ростовской областью были сбиты 37 дронов.

Из-за падения обломков повреждено имущество жителей Новобессергеневского сельского поселения. Были разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также повреждены автомобили. Утром специалисты начали обход для оценки ущерба.

Местных жителей предупредили, что фрагменты сбитых БПЛА могут быть опасны. При их обнаружении следует позвонить сотрудникам экстренных служб.
Фото: Администрация Неклиновского района
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