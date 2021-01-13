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Семья с восьмимесячным ребенком попала в аварию в Ростовской области

Семья с восьмимесячным ребенком попала в аварию в Ростовской области
В Роствоской области семья с восьмимесячным ребенком попала в ДТП. Происшествие случилось в Азовском районе 15 января.

По предварительной информации, 71-летняя женщина за рулем «Фольксваген Гольф» ехала из Ейска в Ростов. В районе 56-го километра трассы Азов - Староминская автомобилистка не справилась с управлением и выехала на встречку. Машина столкнулась с «Ниссаном» под управлением 22-летнего парня.

- В результате ДТП 71-летняя женщина проучила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Также в автомобиле находились пассажиры: мать с восьмимесячным ребенком сидели сзади. Они направились в станицу Староминскую на обследование. О состоянии их здоровья пока ничего неизвестно.

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