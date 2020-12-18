В Ростовской области женщина с ребенком пострадали в ДТП

В Неклиновском районе 33-летняя женщина пострадала в аварии. Чрезвычайное происшествие случилось на трассе Ростов - Таганрог утром 21 декабря.По предварительной информации, супруги с ребенком ехали в сторону Таганрога. За рулем «Митсубиси Легнум» находился 37-летний глава семьи. Трассу замело снегом, и в районе 39-го километра мужчина не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги. На высокой скорости машина врезалась в спиленное дерево и по инерции перевернулась.От сильного удара дверь со стороны пассажирки заклинило, и оказать ей помощь не представлялось возможным. Как рассказали в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС», спасателям пришлось вскрывать автомобиль с помощью специальных гидравлических ножниц.- С травмами 33-летнюю женщину доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Также пострадала 8-летняя дочь пары. Помощь ей оказали на месте, в госпитализации она не нуждается. Серьезных травм девочке удалось избежать, потому что она была пристегнута ремнем.