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В Ростовской области на трассе в ДТП пострадала семья с трехлетним ребенком

В Ростовской области на трассе в ДТП пострадала семья с трехлетним ребенком
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» пара с трехлетним ребенком попали в ДТП. Авария случилась 13 января около 17 часов в районе развязки на Шахты.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, женщина водитель на Ниссан Жук не справилась с управлением при повороте на заправку и врезалась во встречный Ниссан, за рулем которого ехал 46-летний мужчина.

- В результате аварии пострадал водитель, а также его 45-летняя жена и трёхлетняя дочка, - сообщили в ведомстве. - Предварительно, у ребенка диагностирован перелом бедра.

В ходе осмотра машины сотрудниками полиции детское удерживающее устройство не обнаружено. Пострадавшие доставлены в больницу.

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