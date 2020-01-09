В Ростовской области на трассе в ДТП пострадала семья с трехлетним ребенком



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» пара с трехлетним ребенком попали в ДТП. Авария случилась 13 января около 17 часов в районе развязки на Шахты.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, женщина водитель на Ниссан Жук не справилась с управлением при повороте на заправку и врезалась во встречный Ниссан, за рулем которого ехал 46-летний мужчина.



- В результате аварии пострадал водитель, а также его 45-летняя жена и трёхлетняя дочка, - сообщили в ведомстве. - Предварительно, у ребенка диагностирован перелом бедра.



В ходе осмотра машины сотрудниками полиции детское удерживающее устройство не обнаружено. Пострадавшие доставлены в больницу.