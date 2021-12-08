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Сбежавшие в Ростовской области влюблённые подростки поселились в заброшенном доме

Сбежавшие в Ростовской области влюблённые подростки поселились в заброшенном доме
Пропавшие в Ростовской области двое подростков найдены живыми. 13-летняя Настя Н. и ее молодой человек 15-летний Максим А. сбежали из дома в Белокалитвинском районе 13 ноября.

История исчезновения влюбленных подростков «подняла на уши» весь район. Собрав вещи, ребята уехали жить к знакомым в другой город. На звонки дети не отвечали, и никто не знал, где они живут. Отчаявшиеся родители пошли в полицию. Почти месяц дети трепали нервы родным, скрываясь у знакомых.

Как сообщил Rostov.ru источник, 10 декабря подростков нашли за 100 километров от дома. Влюбленные поселились в Гуково. Там они заприметили бесхозный дом, в котором и стали жить. Однако наблюдательные соседи увидели, что дети предоставлены сами себе и живут без взрослых. Об этом факте жители быстро доложили местному участковому, который неожиданно нагрянул в гости к паре.

К счастью, Настя и Максим в полном порядке. Вскоре их привезут в родной поселок Коксовый, где после беседы с сотрудниками полиции они отправятся домой к родителям.
Фото: РостовРу
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