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В Ростовской области без вести пропали двое подростков

В Ростовской области без вести пропали двое подростков
В Ростовской области без вести пропали 13-летняя девочка и 15-летний мальчик. О местонахождении Анастасии Наугольновой и Максима Аркадьева нет информации уже не сколько дней.

Как стало известно Rostov.ru, 13 ноября Настя и Максим ушли из своих домов в поселке Коксовый. Пара решила уехать к своим друзьям в другой город. С тех пор подростков никто не видел. Обеспокоенные родственники пошли с заявлением в полицию, к поискам детей подключились СМИ.

На вид Насте около 17 лет, рост 165-168 сантиметров, худая, глаза зеленые, волосы короткие русые. Девочка была одета в черные джинсы, красную куртку, зимние сапоги, черные кроссовки. С собой может быть желтый рюкзак.

Максиму на вид около 17 лет, рост 175-180 сантиметров, худой, кареглазый, волосы короткие темно-русые. В день исчезновения на нем были джинсы, обтягивающая куртка, тряпичные кроссовки и сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, просьба сообщить в полицию или по номерам: 2-53-90, 69-318.
Фото: РостовРу
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