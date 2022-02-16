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Губернатор Ростовской области провел срочное совещание с главами районов по поводу ситуации с беженцами из Донбасса

Губернатор Ростовской области провел срочное совещание с главами районов по поводу ситуации с беженцами из Донбасса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев собрал срочное совещание по поводу ситуации с беженцами из Донбасса. Как стало известно Rostov.ru, в режиме видеоконференции глава региона собрал всех глав муниципалитетов, чтобы обсудить дальнейшие действия по поводу ситуации с эвакуацией жителей ДНР и ЛНР в донской регион.

Около 20 часов 18 февраля Василий Голубев закончил вкс с главами районов. К чему пришли участники конференции, пока не известно. Официальных заявлений от властей пока не было.

В администрации Матвеево-Курганского района сообщили, что не ожидают наплыва беженцев, а в Неклиновском районе глава администрации Василий Даниленко находится на месте, однако прокомментировать ситуацию по поводу эвакуации жителей Донбасса он не смог. Вероятно, потому что был на вкс с губернатором. В администрации Гуково сообщили, что все руководство на месте, однако еще находится в зале заседаний.

Напомним, переполох начался после заявления главы ДНР Дениса Пушилина о массовой эвакуации жителей Донбасса из-за ухудшения ситуации. Первые автобусы отправились на границы с Россией уже в 20 часов. Сначала будут вывозить женщин и детей. Те, у кого есть свой автомобиль, покидают республики самостоятельно. На границах уже собираются огромные пробки. В свою очередь в Ростовской области полиция также работает в усиленном режиме. Особенно в готовности нести службу находятся отделы полиции приграничных районов.
Фото: yandex.ru
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