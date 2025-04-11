В Ростове вынесли приговор женщине-водителю, насмерть сбившей студента

Фото: Прокуратура РО

Кировский районный суд Ростова вынес приговор 32-летней женщине за смертельное ДТП. Она получила полтора года лишения свободы в колонии-поселении.Трагедия случилась 28 мая 2024 года. Водитель «Ситроена» ехала по проспекту Михаила Нагибина. Напротив ДГТУ машина на полном ходу снесла студента из Эквадора. Молодой человек погиб до приезда «скорой».В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Ей грозило до пяти лет лишения свободы. Однако судья вынес более гуманное решение.Помимо реального срока, ростовчанке на три года запретили садиться за руль автомобиля.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.