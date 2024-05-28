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В Ростове женщина на иномарке возле ДГТУ насмерть сбила парня

В Ростове женщина на иномарке возле ДГТУ насмерть сбила парня
Чудовищное происшествие случилось днем 28 мая в Ростове-на-Дону. Женщина за рулем иномарки подрезала несколько машин, вылетела на полосу для автобуса, протаранила ограждение и сбила пешехода.

Трагедия произошла днем возле остановки общественного транспорта в районе ДГТУ. Женщина на «Ситроене» ехала со стороны кольца ЦГБ в сторону ТРК «Горизонт». В какой-то момент она резко начала перестраиваться в правую сторону. Подрезав несколько машин, она вылетела на тротуар, где на остановке стояли люди. Водитель снесла ограждение и сбила молодого человека.

От полученных травм парень скончался до приезда врачей. По словам очевидцев, врачи ехали 20 минут и приехали, кода пешеход был уже мертв. При этом ЦГБ находится буквально в нескольких минутах ходьбы от места аварии.
Фото: УГИБДД по РО.
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