Информацию о загрязнении реки в Красном Сулине проверит Росприроднадзор

С лета текущего года жители города Красный Сулин беспокоятся о состоянием реки Гнилуши, протекающей в центре города. Еще в июле водный объект начал активно зарастать. Поверхность реки покрылась густым слоем водорослей.

Со временем эти водные растения начали разлагаться, что привело к превращению реки в болото. Для проведения анализа ситуации на место прибыли специалисты из министерства природных ресурсов и экологии. Эксперты пришли к выводу, что причиной интенсивного цветения стала высокая температура воздуха.

Однако в ноябре текущего года обстановка не улучшилась. Более того, на поверхности воды появились отчетливые темно-зеленые пятна. Местные жители предполагают, что загрязнение вызвано попаданием неочищенных канализационных стоков в реку.

В министерстве природных ресурсов отреагировали на новые сведения и передали их в Росприроднадзор для дальнейшего разбирательства.
Фото: Соцсети
