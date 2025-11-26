Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки потушили 17 пожаров. Данными за 25 ноября поделились в региональном ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к ликвидации восьми техногенных пожаров.Например, из-за ночной атаки беспилотников произошло несколько пожаров в Неклиновском районе. В городе Таганроге в промзоне пламя охватило складское помещение. В селе Петрушино возгорание случилось в частном доме. А в селе Весело-Вознесенка огонь возник из-за поврежденной осколками БПЛА трубы внешнего газопровода возле частного дома.Кроме этого, пожарные участвовали в тушении последствий восьми дорожно-транспортных происшествий.За сутки на вызовах работали 40 спасателей на 35 единицах спецтехники.