В Ростове завели уголовное дело на девушку, которая сбила студента на Нагибина

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В Ростове завели уголовное дело на девушку, которая сбила студента на проспекте М. Нагибина. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник. Екатерина Ю. (имя изменено) проходит подозреваемой по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Страшное ДТП случилось 28 мая возле ДГТУ, на проспекте Михаила Нагибина. Студент из Эквадора стоял в районе остановки, когда его на полном ходу сбил «Ситроен С2». Сидевшая за рулем 32-летняя женщина сначала двигалась по левой полосе, но потом перестроилась и стала набирать скорость. На своём пути машина снесла металлическое ограждение и сбила парня.На место происшествия сбежались десятки любопытных. Сама женщина-водитель выбежала из автомобиля и отчаянно кричала от горя и страха. К сожалению, молодой человек скончался, так и не дождавшись приезда медиков.Если вина женщины-водителя будет доказана в суде, ей могут назначить наказание в виде принудительных работ на срок до четырёх лет или лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, ей могут запретить занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.