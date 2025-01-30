Ростовчанка получила серьезные ожоги рук из-за использования «волшебной палочки»

Фото: ГУ МЧС России

В Ростове женщина получила серьезные ожоги рук и сломала пальцы из-за использования «волшебной палочки». Произошло это 22 января.Женщина решила сделать необычный подарок своему семилетнему сыну. Она заказала на маркетплейсе «волшебную (бузиновую) палочку». Производитель заверял, что при нажатии из палочки будут лететь искры. Однако магия сработала иначе, чем планировалось.Чтобы проверить безопасность товара, ростовчанка решила протестировать палочку, но она взорвалась прямо у нее в руках.- С ожогами и переломом пальцев женщина была доставлена в травмпункт, - сообщили в ГУ МЧС России.