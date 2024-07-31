Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 46-летняя женщина получила ожоги рук при пожаре. ЧП случилось в селе Песчанокопском 29 июля.Примерно в 20:00 в доме по адресу: Кооперативная, 73 произошёл пожар. Соседи заметили возгорание и вызвали на место происшествия пожарных. На вызов прибыли семь специалистов на двух автоцистернах.Пожарные вынесли на свежий воздух женщину, которая получила ожоги рук во время пожара. Возгорание удалось ликвидировать спустя 10 минут после его начала. Огонь распространился на площади 38 квадратных метров.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что возгорание началось из-за непотушенной сигареты.