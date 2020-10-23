Ростовчанин предстанет перед судом за убийство собутыльника сковородкой

В Ростове местный житель обвиняется в покушении на убийство двух знакомых и в убийстве одного из них. Об этом сообщило СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в январе 2020 года 44-летний обвиняемый находился у себя дома. Вместе с двумя знакомыми они распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Алкоголь ударил в голову хозяину дома, и он избил собутыльников сковородкой, а также нанес много ударов руками и ногами. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия. Второго мужчину успели доставить в больницу и оказать необходимую помощь.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.