На Дону будут судить мужчину за убийство троих знакомых и поджог дома

В Ростовской области завершено расследование громкого дела о тройном убийстве. Преступление произошло в мае 2019 года.По версии следствия, житель села Песчанокопское в компании трёх приятелей распивал спиртное в одном из частных домов. Во время застолья между товарищами произошла ссора. 50-летний мужчина схватил нож и расправился со всеми присутствующими. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг дом и сбежал. Однако его задержали полицейские в тот же день.Во время расследования стало известно, что подозреваемый причастен к нескольким кражам и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью жителю Песчанокопского района.Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. Из тюрьмы он освободился в 2018 году.