В Ростове осудили мужчину, зарезавшего приятеля во время застолья



Суд признал вину мужчины, убившего своего знакомого в Ростове-на-Дону. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.



В Ленинском районном суде города рассказали, что происшествие случилось 23 февраля 2019 года. В тот день обвиняемый и несколько его знакомых собрались отметить День защитника отечества. Застолье началось около 15 часов, все собравшиеся пили водку. Примерно в 20 часов между фигурантом и его давним знакомым началась ссора. Они стали ругаться матом, а затем толкаться. В ходе разразившейся драки оба мужчины упали на пол, продолжая бить друг-друга. В этот момент к ним подбежали знакомые и разняли их. Когда они ушли, приятели снова стали конфликтовать. Как пояснил обвиняемый, оппонент сильно оскорбил его. Мужчина заметил на столе кухонный нож, которым они пользовались для приготовления еды. Не говоря ни слова, он ударил сидевшего на стуле приятеля ножом в грудь.



В этот момент один из членов их компании зашёл в кухню и увидел, как злоумышленник вынимает нож из тела потерпевшего. Тот начал хрипеть, прижимая руки к груди. Свидетели забрали нож у нападавшего и тут же вызвали правоохранителей. К моменту их приезда пострадавший уже был мёртв.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он полностью признал свою вину.



- Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в Ленинском районном суде.