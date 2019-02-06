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В Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, напал на пожилую соседку

В Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, напал на пожилую соседку
В донской столице был задержан мужчина, напавший с ножом на пожилую соседку, требуя у нее деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, преступник был задержан накануне, 8 февраля.

Злоумышленник решил отобрать деньги у женщины, живущей рядом с ним. В качестве аргумента мужчина вооружился ножом и попытался ограбить пенсионерку. Неравнодушный сосед сообщил о случившемся в полицию.

Приехавшие на место патрульные задержали грабителя и доставили в отдел полиции.

- Нападавшим оказался 32-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Сейчас мужчина находится под стражей.

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