В Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, напал на пожилую соседку



В донской столице был задержан мужчина, напавший с ножом на пожилую соседку, требуя у нее деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, преступник был задержан накануне, 8 февраля.



Злоумышленник решил отобрать деньги у женщины, живущей рядом с ним. В качестве аргумента мужчина вооружился ножом и попытался ограбить пенсионерку. Неравнодушный сосед сообщил о случившемся в полицию.



Приехавшие на место патрульные задержали грабителя и доставили в отдел полиции.



- Нападавшим оказался 32-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Сейчас мужчина находится под стражей.