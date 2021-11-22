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Ростовчане пожаловались на реки нечистот в подвале многоквартирного дома на Зорге


В Ростове жители дома № 48 на улице Зорге жалуются на реки нечистот в подвале. Об этом ростовчане рассказали на популярном портале городских проблем.

Жильцы дома признаются, что устали от постоянной сырости и зловония в подъезде и квартирах первого этажа. Между порывами канализационных стоков настолько короткие интервалы, что побороть ужасный запах и сырость не представляется возможным, они в доме присутствуют всегда.
Ростовчане пожаловались на реки нечистот в подвале многоквартирного дома на Зорге

В подтверждение своим словам они прикрепили фотографии, на которых видны реки нечистот по периметру всего подвала. Передать через снимки запах невозможно, однако люди утверждают, что дышать в подвале и на первом этаже просто нечем.

Ростовчане разместили пост с обращением к властям, чтобы они помогли принять меры и избавить людей от зловонной проблемы.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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