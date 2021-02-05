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В Ростове выявили сброс нечистот в Темерник

В Ростове выявили сброс нечистот в Темерник
В Ростове-на-Дону выявили сброс неочищенных сточных вод в балку Темерник. Факт загрязнения умирающей реки подтвердили инспекторы министерства природных ресурсов и экологии региона 8 февраля.

Стало известно, что в балку впадают отходы из очистных сооружений Аксая. Дело в том, что полный цикл очистки и утилизации мусора до принятых природоохранным законодательством норм город осуществить не может. Как следствие - загрязнение балки.

К слову, в 2020 году в Аксае завершили строительство канализации. Планируется, что в первой половине 2021 года новый комплекс очистных сооружений уже введут в эксплуатацию. После этого специалисты займутся расчисткой притоков Темерника. Всё это должно предотвратить вторичное загрязнение реки.

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