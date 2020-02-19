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В Таганроге местные жители задыхаются от запаха нечистот из-за порыва канализационного коллектора

В Таганроге местные жители задыхаются от запаха нечистот из-за порыва канализационного коллектора
Коммунальная авария «с запахом» произошла в переулке Батайском в Таганроге. Местные жители уже два месяца задыхаются от «аромата» нечистот.

В конце декабря в переулке случился провал канализационного коллектора. На место проезжали сотрудники водоканала. Они проложили временную трубу. Но коммуникация не прослужила и двух недель, как произошла очередная авария. Однако вместо того, чтобы решить проблему, коммунальщики разрыли траншею, которая вскоре превратилась в реку из канализационных стоков.
- До сих пор никаких действий по устранению проблемы не предпринималось, не считая, конечно, самого разрытия, - пожаловались местные жители. - Сейчас уже и сама траншея начинает рушиться.

По всему переулку распространяется запах нечистот. Люди чувствуют себя, как в общественном туалете. Более того, проблема стала приобретать масштабный характер. Грунт, подмываемый стоками, начал осыпаться. Разрушение подбирается к жилым строениям. Таганрожцы боятся, что их дома могут в один «прекрасный» день рухнуть. Они бьют тревогу, но пока остаются неуслышанными.

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