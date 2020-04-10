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Разыскиваемую в Ростовской области девушку нашли мертвой

Разыскиваемую в Ростовской области девушку нашли мертвой
Разыскиваемую в донском регионе 19-летнюю девушку нашли мертвой. Труп Анны Матюшиной выловили из водоема около станицы Журавской. Об этом сообщает МК.

Напомним, девушка бесследно пропала 1 января. Она ушла из дома в станице Журавской и перестала выходить на связь.

Спустя три месяца ее тело удалось найти. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Назначены экспертизы. Устанавливаются все детали гибели уроженки Кубани.

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