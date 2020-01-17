Разыскиваемую на Дону девушку из Башкортостана нашли живой в Ростовской области





Разыскиваемую в донском регионе девушку из Башкортостана нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 18 января.



Как сообщалось ранее, 21-летняя Екатерина Панкова 8 января перестала выходить на связь с родственниками. Родные забеспокоились и объявили девушку в розыск. Позднее к поискам подключились волонтеры, и появилась информация, что она может находиться в Ростовской области.



Екатерину нашли живой и невредимой спустя десять дней. В настоящее время её здоровью и жизни ничего не угрожает. Родственники отказались сообщать подробности о её исчезновении.