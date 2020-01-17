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Разыскиваемую на Дону девушку из Башкортостана нашли живой в Ростовской области

Разыскиваемую на Дону девушку из Башкортостана нашли живой в Ростовской области

Разыскиваемую в донском регионе девушку из Башкортостана нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 18 января.

Как сообщалось ранее, 21-летняя Екатерина Панкова 8 января перестала выходить на связь с родственниками. Родные забеспокоились и объявили девушку в розыск. Позднее к поискам подключились волонтеры, и появилась информация, что она может находиться в Ростовской области.

Екатерину нашли живой и невредимой спустя десять дней. В настоящее время её здоровью и жизни ничего не угрожает. Родственники отказались сообщать подробности о её исчезновении.

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