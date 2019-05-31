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Разбойники, напавшие с битой на парней в Ростове, получили тюремный срок

Разбойники, напавшие с битой на парней в Ростове, получили тюремный срок
Суд признал вину мужчин, напавших с битами на двух парней в Ростове. Соответствующая информация размещена на сайте Октябрьского районного суда.

Инцидент произошёл вечером 4 мая 2018 года. В тот день молодые люди ехали на машине по Будённовскому проспекту. Когда они притормозили на светофоре, из соседней машины вышли двое. Они подошли к ним и стали требовать отдать деньги и сигареты, но парни отказались.

Неизвестные закрывали им проезд, поэтому один из потерпевших вышел из салона. Один из злоумышленников несколько раз ударил его кулаками, а второй – битой. На помощь пострадавшему вышел приятель, но тоже попал под удар.

Грабители стали угрожать жертвам пневматическим пистолетом и забрали у одного из парней сумку, а затем вытащили из бардачка машины деньги. Общая сумма ущерба составила более 60 000 рублей.

Получив желаемое, злоумышленники уехали. Потерпевшие вызвали правоохранителей, и через какое-то время подозреваемых задержали. Выяснилось, что один из них ранее отбывал срок за грабёж и разбой.

После проверки обоих фигурантов признали виновными по статье о разбое. Один их них получил два год и три месяца колонии общего режима, а рецидивист – три года и шесть месяцев колонии строгого режима.

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