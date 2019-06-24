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Пять человек, включая ребёнка, получили травмы при ДТП в Ростовской области

Пять человек, включая ребёнка, получили травмы при ДТП в Ростовской области
В результате аварии на трассе в Ростовской области пострадали пять человек. ДТП случилось около 18 часов 25 июня на трассе Егорлыкская — хутор Кавалерийский.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на восьмом километре автодороги столкнулись «Шевроле Нива» и «Део Нексиа». В результате травмы получили пять человек, включая одного ребёнка. Возраст пострадавших, как и обстоятельства происшествия, сейчас устанавливается.

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